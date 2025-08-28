Keresik az irányt a tőzsdék, az Nvidia és a GDP-adat sem segít

Felemás nyitás az amerikai tőzsdén
Felemásan nyitottak az amerikai tőzsdék, miközben a Dow 0,1 százalékot esett, az S&P 500 0,2 százalékot, a Nasdaq pedig 0,4 százalékot emelkedett. Az Nvidia kis pluszban áll a nyitást követően, 0,6 százalékkal került feljebb a részvény a nyitást követő percekben.
Eljött a fogyasztószerek forradalma: minden eddiginél könnyebb a súlycsökkentés az új csodagyógyszerekkel
Életmódváltás, rendszeres mozgás, egészséges étkezés – mindenki tisztában van a fogyás alapelveivel, amihez már régóta vannak a célokat megtámogató különböző étrendkiegészítők és készítmények, változó hatékonysággal. Az elmúlt években azonban gyógyszergyártók újfajta szerekkel jelentkeztek, amelyek valódi game changerek lehetnek, és egyelőre úgy tűnik, hogy minden eddiginél hatásosabban vehetik fel a harcot a mára népbetegségnek számító elhízással szemben. A piac egyik legnagyobb szereplőjének árfolyama viszont jelenleg nem tükrözi az őrült nagy várakozásokat. Megnéztük, hogy mi történt a Novo Nordisknél, hogy mit csinálnak eközben a versenytársak, és hogy a gyógyszergyártókon kívül mely más szektorok kilátásaira hatnak a fogyasztószerek.
Még erősebb az amerikai növekedés, mint hittük
Az amerikai GDP második becslése szerint magasabb volt a gazdasági növekedés a második negyedévben, mint hittük, elsősorban a fogyasztás növekedésének köszönhetően. Eközben a vállalati profitok szépen növekedtek a második negyedévben, míg az új munkanélküli segélykérelmek száma nem változott érdemben. De vajon közelebb került a nagy kép megértéséhez?
Mínuszban az európai tőzsdék
Lefordultak a délutáni órákra az európai indexek, a Soxx 600 0,3 százalékot, a DAX 0,2 százalékot, az FTSE-100 0,4 százalékot esett. A francia tőzsde minimális pluszban áll, 0,1 százalékkal menetel felfelé az index.
Kis pluszban áll a BUX
Az irányadó európai tőzsdék kis mínuszban állnak csütörtökön délben, a magyar piacot inkább az iránykeresés jellemzi.
Elment az eszük ezeknek a befektetőknek? Hitelkártyáról vesznek részvényeket
Kínai bankok szigorítják a hitelkártyák tőzsdei befektetésekre való használatát a piaci rali közepette – írja a Bloomberg. Számos befektető ugyanis hitelkártyáról finanszírozza a részvényvásárlásait, ami veszélyes feszültséget okoz a pénzügyi rendszerben, lévén a kölcsön rövid időn belül törleszteni kell, a részvények pedig tipikusan hosszabb időtávú befektetések.
Már 14 százalékos raliban az Épduferr
Nincs megállás a magyar tőzsde sztárjánál, az Épduferr árfolyama jelenleg 14,2 zsázalékos pluszban van.
A forgalom is jóval az átlagos fölötti, jelenleg a negyedik legforgalmasabb részvényről beszélünk a magyar tőzsdén.
Visszaesett az MBH Bank nyeresége, de nagyot nőttek a lakosságnál
53,5 milliárd forintos számviteli adózott eredménnyel és több mint 111 milliárd forintos korrigált adózás előtti eredménnyel zárta az első félévet az MBH Bank. Mindkettő 50 milliárd forint körüli csökkenést jelent az egy évvel korábbihoz képest, de a 16,4%-os korrigált tőkearányos megtérülés így is szép eredménynek számít, és az üzleti növekedés erőteljes volt.
Ma is gyújtja a rakétákat az Épduferr
Már közel 7 százalékos pluszban van a magyar tőzsde új sztárjának, az Épduferrnek az árfolyama, jelenleg a harmadik legforgalmasabb részvényről beszélünk a magyar tőzsdén. Augusztus 12 óta már több, mint 115 százalékot szárnyalt az árfolyam.
Pozitív felütéssel indul a nap
A piacnyitst követően kisebb pluszban vannak a vezető európai részvényindexek: a DAX 0,4 százalékkal, a CAC 0,5 százalékkal, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékkal került feljebb.
Erős kezdés a magyar tőzsdén
Mind a négy hazai blue chipnek emelkedik az árfolyama.
Betörtek a Microsoft elnökének irodájába
A Microsoft elbocsátott két alkalmazottat, akik Brad Smith elnök irodájába törtek be a héten, miközben az izraeli hadsereg állítólagos szoftverhasználata ellen tiltakoztak - számolt be a Cnbc.
50 millió részvényt adtak el a magyar tőzsde új sztárjánál
Az Épduferr Invest Kft., az Épduferr-vezérigazgató Palkovics Milán Dániellel közeli kapcsolatban álló társaság tegnapelőtt összesen 50 millió darab Épduferr Nyrt. törzsrészvényt értékesített - olvasható a BÉT-en.
Iránykereséssel indulhat a nap
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,2 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,2 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,73 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 1,39 százalékot esett, míg a CSI 300 0,68 százalékot emelkedett.
- Bizonytalan hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX, a CACés a FTSE is a tegnapi záróértéke körül nyithat.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,14 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,15 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,34 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel itthon munkanélküliségi és népmozgalmi adatokat közöl majd a KSH, azonban meglepő lenne, ha érdemi piaci hatásuk lenne. A nap második felében elsősorban a részletes amerikai GDP-adatra lesz érdemes figyelni, mely akár a Fed szeptemberi döntését is befolyásolhatja.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,4 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,9 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 53,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,2 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 29,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 565,23
|0,3%
|1,4%
|1,5%
|7,1%
|10,5%
|59,9%
|S&P 500
|6 481,4
|0,2%
|1,3%
|1,5%
|10,2%
|15,2%
|86,0%
|Nasdaq
|23 565,85
|0,2%
|1,4%
|1,3%
|12,2%
|20,3%
|97,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|42 520,27
|0,3%
|-0,9%
|2,6%
|6,6%
|11,1%
|83,2%
|Hang Seng
|25 201,76
|-1,3%
|0,1%
|-0,7%
|25,6%
|41,0%
|-0,3%
|CSI 300
|4 386,13
|-1,5%
|2,7%
|6,3%
|11,5%
|32,7%
|-7,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 046,21
|-0,4%
|-1,0%
|-0,7%
|20,8%
|28,7%
|83,6%
|CAC
|7 743,93
|0,4%
|-2,9%
|-1,2%
|4,9%
|2,4%
|54,4%
|FTSE
|9 255,5
|-0,1%
|-0,4%
|1,5%
|13,2%
|10,9%
|54,3%
|FTSE MIB
|42 349,41
|-0,7%
|-1,2%
|4,0%
|23,9%
|25,4%
|113,4%
|IBEX
|15 020,9
|-0,7%
|-1,8%
|5,5%
|29,5%
|32,6%
|111,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|104 232,1
|-0,9%
|-2,2%
|2,8%
|31,4%
|42,2%
|193,9%
|ATX
|4 652,87
|-1,1%
|-3,2%
|1,7%
|27,0%
|25,8%
|108,8%
|PX
|2 286,73
|-0,1%
|-1,0%
|3,5%
|29,9%
|44,3%
|153,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 010
|-1,8%
|-3,1%
|5,4%
|38,4%
|61,8%
|188,3%
|Mol
|2 966
|0,7%
|-1,3%
|-3,7%
|8,6%
|9,4%
|75,5%
|Richter
|10 520
|-1,5%
|-2,0%
|1,1%
|1,2%
|-2,0%
|42,9%
|Magyar Telekom
|1 954
|-0,2%
|-1,5%
|11,0%
|53,4%
|90,8%
|442,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|64,49
|1,4%
|0,5%
|-2,8%
|-11,0%
|-15,7%
|49,8%
|Brent
|68,09
|1,2%
|1,8%
|-0,6%
|-8,9%
|-15,1%
|50,8%
|Arany
|3 389,49
|0,2%
|1,4%
|1,7%
|29,1%
|34,7%
|76,7%
|Devizák
|EURHUF
|397,1500
|0,2%
|0,6%
|0,2%
|-3,5%
|1,0%
|11,4%
|USDHUF
|342,5775
|0,7%
|1,2%
|1,4%
|-13,8%
|-2,8%
|13,3%
|GBPHUF
|459,5750
|0,2%
|0,8%
|1,2%
|-7,6%
|-1,4%
|15,5%
|EURUSD
|1,1593
|-0,5%
|-0,6%
|-1,2%
|12,0%
|3,8%
|-1,7%
|USDJPY
|147,4950
|0,0%
|0,3%
|-0,2%
|-6,2%
|2,2%
|38,6%
|GBPUSD
|1,3461
|-0,1%
|-0,1%
|0,2%
|7,5%
|1,7%
|2,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|111 273
|-0,5%
|-2,6%
|-5,4%
|17,9%
|87,2%
|882,1%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,22
|-0,4%
|-1,2%
|-3,7%
|-7,7%
|10,1%
|475,6%
|10 éves német állampapírhozam
|2,65
|-1,0%
|-0,9%
|-0,9%
|12,1%
|19,3%
|-705,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,14
|0,3%
|1,4%
|0,1%
|7,9%
|12,8%
|210,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Az Nvidiától egy hiba is elég, máris büntetik a részvényt
Számos cég sok mindenre képes lenne azért, hogy olyan eredményeket szállítson negyedévről-negyedévre, mint az Nvidia. Viszont a céggel szembeni magas elvárások egyben azt is jelentik, hogy egyszerűen nincs tere hibázni a chipgyártónak. Hiába lett jobb a vártnál a bevétel, a profit, és az előrejelzés is, az adatközpont üzletág valamivel gyengébb teljesítményt nyújtott a várakozásoknál, erre pedig rögtön elkezdték büntetni a részvényt. Ott van ráadásul a kínai sztori is, ami továbbra is jelentős bizonytalansági faktort jelent a vállalat számára.
