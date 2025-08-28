Keresik az irányt a tőzsdék, az Nvidia és a GDP-adat sem segít

Életmódváltás, rendszeres mozgás, egészséges étkezés – mindenki tisztában van a fogyás alapelveivel, amihez már régóta vannak a célokat megtámogató különböző étrendkiegészítők és készítmények, változó hatékonysággal. Az elmúlt években azonban gyógyszergyártók újfajta szerekkel jelentkeztek, amelyek valódi game changerek lehetnek, és egyelőre úgy tűnik, hogy minden eddiginél hatásosabban vehetik fel a harcot a mára népbetegségnek számító elhízással szemben. A piac egyik legnagyobb szereplőjének árfolyama viszont jelenleg nem tükrözi az őrült nagy várakozásokat. Megnéztük, hogy mi történt a Novo Nordisknél, hogy mit csinálnak eközben a versenytársak, és hogy a gyógyszergyártókon kívül mely más szektorok kilátásaira hatnak a fogyasztószerek.