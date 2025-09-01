  • Megjelenítés
Emelkedéssel kezdik a szeptembert az európai tőzsdék
Üzlet

Emelkedéssel kezdik a szeptembert az európai tőzsdék

Portfolio
Csökkenéssel zártak pénteken az amerikai tőzsdék a PCE-inflációs statisztikát követően, ma azonban innen nem érkezik iránymutatás, ugyanis nemzeti ünnep miatt szünetel a kereskedés. Az ázsiai tőzsdéken nagyobb mozgásokat látni ma reggel, a japán tőzsdét a félvezetőgyártók húzzák felfelé, a hongkongi indexet az Alibaba szárnyalása hajtja, a kínai tőzsde pedig a 10 éves csúcs közelében mozog. Európában mérsékelt elmozdulások látszanak ma reggel, kisebb emelkedésekkel indítják a szeptembert a tőzsdék.
Megosztás

Nem csak brutálisan fogyaszt, de a szívroham kockázatát is csökkenti a Novo Nordisk csodagyógyszere

Jelentősen emelkedik hétfőn a Novo Nordisk árfolyama, miután a vállalat pozitív teszteredményeket közölt súlycsökkentő szeréről a hétvégén.

Tovább a cikkhez
Nem csak brutálisan fogyaszt, de a szívroham kockázatát is csökkenti a Novo Nordisk csodagyógyszere
Megosztás

Emelkedéssel nyit Európa

Pluszokkal indul a hét az európai tőzsdéken, a Stoxx 600 0,3 százalékot erősödött, a DAX 0,4 százalékkal, a CAC-40 0,3 százalékkal, az FTSE-100 0,4 százalékkal menetelt felfelé. A magyar piacon is jó hangulatban kezdődik szeptember, a blue chipek közül egyedül a Mol esik.

Megosztás

Emelkednek a hazai blue chipek, csak a Mol gyengélkedik

Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, a blue chipek közül egyedül a Mol kezdi eséssel a kereskedést, a midcapek közül pedig a 4iG emelkedik jelentősebbet.

Tovább a cikkhez
Emelkednek a hazai blue chipek, csak a Mol gyengélkedik
Megosztás

Itt a nagy kitörés az aranynál!

Ötödik nekifutásra sikeresen birkózott meg a betonfallal az arany árfolyama, amit követően most új történelmi csúcsra törhet a nemesfém. De milyen szintekre érdemes odafigyelni, és egyáltalán, hogyan jutottunk idáig?

Tovább a cikkhez
Itt a nagy kitörés az aranynál!
Megosztás

Ingatlant értékesített a Rába

Összesen több mint 5 milliárd forint értékben értékesített ingatlant a Rába - derült ki a cég tájékoztatásából.

Tovább a cikkhez
Ingatlant értékesített a Rába
Megosztás

Lendületben az arany, négy hónapja nem látott magasságban az árfolyam

Az arany több mint négy hónapos csúcsra emelkedett hétfőn, miközben az ezüst ára több mint egy évtized után először lépte át a 40 dolláros szintet.

Tovább a cikkhez
Lendületben az arany, négy hónapja nem látott magasságban az árfolyam
Megosztás

Fontos amerikai engedélytől estek el a dél-koreai chipgyártók, esnek a részvények

Megütötték a dél-koreai chipgyártók részvényeit a tőzsdén, miután az Egyesült Államok kulcsfontosságú engedélyt vont meg tőlük.

Tovább a cikkhez
Fontos amerikai engedélytől estek el a dél-koreai chipgyártók, esnek a részvények
Megosztás

Csődbe ment egy fapados légitársaság

A Spirit Airlines, az amerikai fapados légitársaság pénteken ismét csődvédelmet kért, mindössze néhány hónappal azután, hogy márciusban kilépett előző csődeljárásából. 

Tovább a cikkhez
Csődbe ment egy fapados légitársaság
Megosztás

Tovább vette saját részvényeit az Opus

Tovább vette pénteken saját részvényeit az Opus Global a sajátrészvény-vásárlási programja keretein belül, augusztus 29-én 39 215 darab saját részvényt vásárolt 583,3 Ft/db átlagáron, 22,9 millió forint értékben a tőzsdei kereskedésben. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 43 208 161 db, csoport szinten összesen 161 620 982 db (23,14%).

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Árháború söpör végig a kínai autópiacon, a BYD is szenved

A BYD részvényei közel 8 százalékot zuhantak, miután a kínai elektromos autógyártó jelentős nyereségcsökkenésről számolt be a második negyedévre az országban zajló agresszív árháború közepette - írta meg a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Árháború söpör végig a kínai autópiacon, a BYD is szenved
Megosztás

Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,6 százalékot esett, míg a Nasdaq 1,2 százalék mínuszban fejezte be a napot. Péntek délután amerikai PCE-inflációs adat érkezett, amely bár a várakozásoknak megfelelően alakult, de lefordulást okozott az amerikai tőzsdéken.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,6 százalékot esett, amit a félvezetőgyártó cégek részvényei vezettek. A Hang Seng 1,7 százalékos pluszban áll, az egyedi sztorik körül itt kiemelhető az Alibaba, amely több mint 17 százalékot ugrott, miután erős növekedésről számolt be a cég, amit az AI segített a cloud üzletágban. A Shanghai Composite 0,2 százalékot erősödött és 10 éves csúcs közelében áll.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX és a CAC-40 0,1 százalékot emelkedhet, míg az FTSE-100 kis eséssel nyithat.
  • Az amerikai tőzsdéken ma nemzeti ünnep miatt nincs tőzsdei kereskedés.

Mi várható makro fronton?

Ma a KSH az ipari termelői árak adatait közli, melyek azonban várhatóan nem lesznek jelentős hatással a piacokra. A tengerentúlon kereskedési szünnap lesz (Labor Day), viszont érkeznek fontos beszerzési menedzserindexek Nyugat-Európából és Amerikából is.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,4 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 51,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,3 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 31,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 45 544,88 -0,2% -0,2% 2,0% 7,1% 10,2% 58,9%
S&P 500 6 460,26 -0,6% -0,1% 1,4% 9,8% 15,5% 84,2%
Nasdaq 23 415,42 -1,2% -0,4% 0,5% 11,4% 21,2% 95,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 42 718,47 -0,3% 0,2% 5,0% 7,1% 11,4% 86,7%
Hang Seng 25 077,62 0,3% -1,0% -1,8% 25,0% 41,0% -1,4%
CSI 300 4 496,76 0,7% 2,7% 8,3% 14,3% 37,2% -7,2%
Európai részvényindexek              
DAX 23 902,21 -0,6% -1,9% -1,3% 20,1% 26,4% 83,4%
CAC 7 703,9 -0,8% -3,3% -2,0% 4,4% 0,8% 54,0%
FTSE 9 187,34 -0,3% -1,4% 0,6% 12,4% 9,6% 54,1%
FTSE MIB 42 196,2 -0,6% -2,6% 2,3% 23,4% 23,4% 112,7%
IBEX 14 935,8 -0,9% -3,0% 4,1% 28,8% 31,5% 109,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 102 554,6 -1,2% -2,8% 1,5% 29,3% 40,1% 194,3%
ATX 4 614,36 -0,8% -3,6% 0,9% 26,0% 24,5% 104,8%
PX 2 267,93 -0,6% -1,4% 1,7% 28,8% 43,3% 149,7%
Magyar blue chipek              
OTP 29 530 -0,8% -3,9% 3,6% 36,1% 59,8% 189,8%
Mol 2 914 -1,2% -1,2% -4,2% 6,7% 7,5% 74,5%
Richter 10 270 -2,1% -3,9% -1,2% -1,3% -4,3% 42,6%
Magyar Telekom 1 924 -1,8% -2,0% 9,9% 51,0% 88,6% 437,4%
Nyersanyagok              
WTI 64,36 -0,9% 0,4% -8,4% -11,2% -16,3% 49,8%
Brent 68,68 0,0% 1,3% -5,3% -8,1% -14,4% 52,2%
Arany 3 441,44 0,9% 1,9% 3,3% 31,1% 36,4% 75,0%
Devizák              
EURHUF 396,8500 0,0% 0,6% -0,8% -3,5% 1,0% 12,1%
USDHUF 339,0432 -0,3% 0,7% -2,3% -14,7% -4,5% 14,0%
GBPHUF 458,3701 -0,1% 0,5% -0,8% -7,9% -1,8% 15,4%
EURUSD 1,1705 0,3% -0,1% 1,6% 13,0% 5,7% -1,6%
USDJPY 146,9750 0,0% 0,1% -1,0% -6,5% 1,1% 39,6%
GBPUSD 1,3511 0,0% -0,1% 1,4% 7,9% 2,7% 1,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 108 362 -3,7% -7,3% -8,1% 14,8% 82,5% 839,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,2 0,4% -0,9% -2,7% -8,1% 8,6% 486,7%
10 éves német állampapírhozam 2,68 0,9% 0,1% 1,1% 13,3% 20,6% -704,7%
10 éves magyar állampapírhozam 7,53 5,3% 5,5% 5,6% 13,7% 17,3% 219,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Leállt a kriptokereskedés a Revolutnál - Mire számíthatnak most az ügyfelek?

Pénzügyminiszteri figyelmeztetés: az amerikai kormány bármikor beavatkozhat a kötvénypiacon

Beleszerettek a magyarok, de a kormány hallani sem akar róla – Itt lenne az idő lecserélni euróra a forintot?

Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Olyan döntésnek ágyazhatnak meg, amit még sokáig emlegetni fogunk

Szinte biztosra vehető, hogy szeptember közepén kamatot csökkent majd a Fed Nyíltpiaci Bizottsága, csak az a kérdés, mekkorát vágnak majd a kamaton. Addig azonban még érkeznek fontos adatok a héten, melyek akár az amerikai jegybank érveit is alátámaszthatják. Itthon kiderül a második negyedéves gazdasági teljesítmény háttere, de közben jönnek az első adatok a harmadik negyedévről.

Tovább a cikkhez
Olyan döntésnek ágyazhatnak meg, amit még sokáig emlegetni fogunk
Megosztás

Kijött a fontos adat - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat

Ami a gazdasági eseményeket illeti, ma reggel itthonról a júliusi külkereskedelmi adat került publikálására, emellett Európából jöttek lényeges bejelentések, egyrészt a francia GDP-adat, másrészt pedig a német inflációs statisztika, délután pedig az amerikai PCE-inflációs adat érkezett, amely bár a várakozásoknak megfelelően alakult, de kisebb lefordulást okozott az amerikai tőzsdéken, az arany ára pedig emelkedni kezdett, közel van a történelmi csúcs a nemesfémnél.

Tovább a cikkhez
Kijött a fontos adat - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
wegovy-novo-nordisk-gyogyszer-fogyas-tulsuly-elhizas-szemaglutid
Üzlet
Nem csak brutálisan fogyaszt, de a szívroham kockázatát is csökkenti a Novo Nordisk csodagyógyszere
Pénzcentrum
Valami nagyon nem stimmel: papíron két borsodi falu a leggazdagabb magyar település, mi folyik itt?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility