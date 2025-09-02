  • Megjelenítés
Iránymutatásra várnak a befektetők, bizonytalanság a tőzsdéken
Iránymutatásra várnak a befektetők, bizonytalanság a tőzsdéken

Az amerikai tőzsdék tegnap zárva tartottak a Labor Day miatt, ma azonban már a tengerentúlon is lesz kereskedés. Ázsiában vegyes elmozdulásokat lehetett látni reggel és az európai piacokon is iránykeresés jellemző. Ez összecseng azzal, hogy a héten beléptünk a szezonálisan jellemzően gyenge hozamokkal kecsegtető szeptemberbe. A gazdasági adatokat illetően, ma reggel kiderültek a második negyedéves GDP részletei, emellett az eurózónában már az augusztusi inflációs adatokat publikálják, míg Amerikában az ISM feldolgozóipari konjunktúraindexére lesz érdemes figyelni.
Iránykeresés Európában

Nem egyértelmű az irány az európai piacokon, a DAX 0,2 százalékot esett, míg a CAC 0,3 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékos mínuszban van. A milánió börze stagnál, míg a spanyol piac 0,1 százalékot esett.

Nem találja az irányt a magyar tőzsde

Vegyes mozgások láthatók a nemzetközi piacokon, ezzel összhangban a magyar piac az irányt keresi a nyitás után.

Kiszivárogtak az Audi tervei, már készül az új stratégia

Az Audi hosszú távon évi 2 millió autó értékesítését tűzheti ki célul, ami 20 százalékos növekedést jelentene a 2024-es eladásokhoz képest. Az új stratégiát várhatóan még idén bejelentik - írja bennfentes forrásokra hivatkozva a Reuters.

Új piacra lépett be a Tesla, csúnya pofon lett belőle

A Tesla indiai piacra lépése eddig nem váltotta be a reményeket, a vállalat mindössze 600 megrendelést kapott a júliusi értékesítés kezdete óta, ami ami jelentősen elmarad a várakozásoktól - írta a Bloomberg.

Történelmi csúcsot döntött az arany

Történelmi csúcsra emelkedett ma az arany árfolyama, miután a Fed kamatcsökkentési kilátásai, valamint a jegybank függetlenségével kapcsolatos aggodalmak új lendületet adtak a sárga nemesfémnek.

Iránykeresés

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Az amerikai tőzsdéken nem volt tegnap kereskedés.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel iránykeresés látszik, a Nikkei 0,18 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,58 százalékos mínuszban áll, miközben a szingapúri tőzsde 0,42 százalékot emelkedett.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,17 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,1 százalékot eshet, míg a FTSE 0,11 százalékot emelkedhet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones, a S&P 500, és a Nasdaq is 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma reggel érkezik a hét legfontosabb magyar vonatkozású adata, hiszen a KSH a második negyedéves GDP részletes adatait publikálja. Az előzetes adatok alapján mindössze 0,1 százalékkal bővült a magyar gazdaság, ezt vizsgálják most felül, illetve választ kaphatunk arra is, mi okozza az elhúzódóm stagnálást. Az eurózónában már az augusztusi inflációs adatokat publikálják, míg Amerikában az ISM feldolgozóipari konjunktúraindexére lesz érdemes figyelni.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,4 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 52,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,7 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 32,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 45 544,88 0,0% 0,6% 4,5% 7,1% 9,6% 59,0%
S&P 500 6 460,26 0,0% 0,3% 3,6% 9,8% 14,4% 83,2%
Nasdaq 23 415,42 0,0% 0,0% 2,9% 11,4% 19,6% 90,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 42 188,79 -1,2% -1,4% 3,4% 5,8% 9,2% 82,3%
Hang Seng 25 617,42 2,2% -0,8% 4,5% 27,7% 42,4% 1,7%
CSI 300 4 523,71 0,6% 1,2% 11,6% 15,0% 36,2% -6,6%
Európai részvényindexek              
DAX 24 037,33 0,6% -1,0% 2,6% 20,7% 27,1% 85,3%
CAC 7 707,9 0,1% -1,7% 2,1% 4,4% 1,0% 56,1%
FTSE 9 196,34 0,1% -1,3% 1,4% 12,5% 9,8% 56,9%
FTSE MIB 42 409,71 0,5% -1,9% 6,2% 24,1% 23,4% 116,4%
IBEX 14 939,4 0,0% -2,1% 5,8% 28,8% 31,0% 114,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 103 713,2 1,1% -1,1% 3,2% 30,7% 42,3% 200,6%
ATX 4 647,2 0,7% -2,4% 4,3% 26,9% 24,6% 109,4%
PX 2 271,61 0,2% -1,1% 2,5% 29,1% 42,5% 151,5%
Magyar blue chipek              
OTP 29 920 1,3% -1,5% 5,6% 37,9% 63,6% 200,7%
Mol 2 934 0,7% -0,1% -2,9% 7,5% 8,9% 74,0%
Richter 10 470 1,9% -1,1% 0,7% 0,7% -2,8% 47,3%
Magyar Telekom 1 938 0,7% -1,9% 11,5% 52,1% 88,5% 434,6%
Nyersanyagok              
WTI 64,36 0,0% -1,3% -5,9% -11,2% -13,6% 50,5%
Brent 68,19 0,1% 0,6% -2,2% -8,8% -13,6% 49,4%
Arany 3 478,56 1,1% 3,1% 3,9% 32,5% 38,8% 76,0%
Devizák              
EURHUF 394,8750 -0,5% -0,6% -0,8% -4,0% 0,6% 10,9%
USDHUF 337,1686 -0,6% -0,8% -2,1% -15,1% -4,9% 13,3%
GBPHUF 457,0750 -0,3% -0,7% 0,2% -8,1% -2,1% 14,2%
EURUSD 1,1712 0,1% 0,2% 1,4% 13,1% 5,8% -2,1%
USDJPY 146,8300 0,0% 0,0% -0,9% -6,6% 0,8% 38,6%
GBPUSD 1,3550 0,3% 0,3% 2,2% 8,2% 3,1% 0,8%
Kriptovaluták              
Bitcoin 109 244 0,8% -0,8% -3,5% 15,7% 84,8% 816,2%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,2 0,0% -1,4% -0,2% -8,1% 7,3% 527,3%
10 éves német állampapírhozam 2,7 0,9% -0,5% 2,6% 14,4% 21,3% -757,9%
10 éves magyar állampapírhozam 7,18 0,1% 0,8% -0,8% 8,5% 12,9% 205,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
