Tovább száguldott a magyar tőzsde sztárja

A magyar tőzsdén ma is folytatódik a Rába elképesztő ralija, de a NAP árfolyama is nagyot emelkedik, a Dunai Finomító újraindulásának hírére pedig közel 5 százalékot ugrott a Mol árfolyama is.
Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Nagyot ment a Mol
A BUX 1,2 százalékos pluszban zárt, ezzel felülteljesítő volt a nemzetközi átlaghoz viszonyítva.
A Mol 4,6 százalékot emelkedett, a Telekom 1,6 százalékkal került feljebb. míg az OTP 0,5, a Richter pedig 0,2 százalékos emelkedésben zárta a napot.
Amikor legutóbb ilyen történt, rengeteg pénzt lehetett bukni ezzel a részvénnyel
Hiába a kiváló piaci hangulat, és az eddig többnyire jól alakuló gyorsjelentési szezon, a befektetőknek nem egyszer kellett már kellemetlen meglepetésekkel szembenézniük. Most egy olyan részvénnyel fogunk foglalkozni, ami egy igazi sztárpapírnak mondható, az elmúlt napokban azonban jelentős eladói nyomás nehezedett az árfolyamra. Ráadásul most egy olyan kritikus támaszhoz ért az árfolyam, amelyre közel 4 éve nem volt példa: akkor pedig valósággal összezuhant az árfolyam. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Itt a hatalmas bejelentés: ikonikus márkába száll be az Nvidia, kilőtt az árfolyam!
A Nokia kedden bejelentette, hogy az Nvidia 1 milliárd dollár értékben vásárol újonnan kibocsátott Nokia-részvényeket, ezzel megerősítve azt az együttműködést, amelynek keretében az Nvidia chipeit mobilhálózati berendezések gyártásához fogják felhasználni. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Mostantól bárki halászhat a zavarosban – eljött az őrületes shortolás ideje?
Az Egyesült Királyság pénzügyi felügyelete (FCA) megszünteti a shortpozíciót vállaló befektetők nevének nyilvános közzétételét, és a jövőben csak anonimizált, összesített adatokat közöl. Ennek hatására könnyebben rejtőzhetnek el azok a szereplők, akik jelentős méretű shortpozíciókat tartanak fenn a részvénypiacon.
Nagyon fontos megállapodást kötött a Microsoft és az OpenAI
Az OpenAI 27%-os tulajdonrészt ad a Microsoftnak egy véglegesített átszervezési megállapodás részeként, ami tisztázza a két cég kapcsolatát és megnyitja az utat a ChatGPT fejlesztője előtt, hogy forprofit vállalatként működjön - jelentette a Bloomberg.
Váratlanul kilőtt a pénzügyi cég részvénye – ez még csak a kezdet?!
13 százalékot ralizott a PayPal részvénye, miután napvilágra került, hogy a cég megállapodott az OpenAI-jal, így jövő évtől a Paypal digitális tárcája beépül a ChatGPT-be - számolt be a Cnbc.
Bővül az elit klub, két tech-óriás értéke is átlépte ma a 4000 milliárd dolláros határt
Az Apple és a Microsoft piaci értéke kedden átlépte a 4 000 milliárd dollárt, ezzel csatlakoztak az Nvidiához, amely azonban továbbra is bőven előttük van piaci értékét tekintve - számolt be a Cnbc.
Emelkedés az USA-ban
Kisebb emelkedés látszik az amerikai tőzsdéken a nyitás után, a Dow 0,5 százalékot, az S&P 500 0,1 százalékot, a Nasdaq pedig 0,4 százalékot erősödött. Hangulatot egy sor erős negyedéves jelentés is támogatja, a UPS és a Wayfair részvényei 6, illetve 21 százalékkal emelkedtek, miután harmadik negyedéves eredményeik meghaladták a Wall Street várakozásait. A PayPal, amelynek legutóbbi negyedéves eredményei szintén meghaladták az elemzők várakozásait, 11%-kal emelkedett, miután a vállalat bejelentette, hogy partnerségre lépett az OpenAI-jal, hogy digitális pénztárcáját beépítsék a ChatGPT-be.
Ha ezeket a jeleket látod, nagyon közel van a tőzsdei összeomlás
Az is lehet, hogy még sokáig tart a jelenlegi amerikai részvénypiaci bika, ám egyre több jel utal arra, hogy már az aktuális emelkedő trendet lezáró, mániákus szakasz kezdetén járunk. Ha ez a helyzet, akkor kulcsfontosságú lesz a piacról való távozás időzítése. A mai írás három olyan potenciális jelenséget vizsgál, amelyek az amerikai részvénypiac tetejénél fordulhatnak elő. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Ralizik a Mol
Nagyot emelkedett a mai kereskedésben a Mol árfolyama, az olajpapír jegyzése 3,4 százalékos pluszban van jelenleg, amivel a legjobban teljesítő blue chip ma a hazai részvénypiacon. Az emelkedésben az is szerepet játszik, hogy a vállalat közlése szerint csökkentett kapacitással elindult az üzemanyagtermelés a Dunai Finomítóban, ahol október 20-án tűz ütött ki.
Hiába a zuhanás, újabb történelmi csúcsot jósolnak az aranypiaci bikák
Az LBMA kiotói konferenciáján végzett felmérés 4 980,30 dolláros aranyárat jelez 2026 őszére, miközben a jegybanki és befektetői kereslet továbbra is erős - számolt be a Bloomberg.
A Stellantis exvezére figyelmeztet: a kínaiak menthetik meg az összeomló európai autóipart
Carlos Tavares, a Stellantis volt vezérigazgatója szerint a kínai autógyártók egyre gyakrabban "megmentőként" fogják átvenni a bezárás szélére sodródott európai üzemeket, ami felgyorsíthatja több nyugati szereplő hanyatlását - jelentette a Financial Times.
Egyre feljebb a magyar tőzsde
Már 0,7 százalékos pluszban van a BUX index, a hazai blue chipek közül a Mol vezeti az emelkedést: az olajár esése ellenére már 2,3 százalékos pluszban van az olajcég árfolyama.
Döntött az óriáscég: 14 ezer ember veszíti el a munkáját
Az Amazon mintegy 14 ezer vállalati pozíciót szüntet meg, hogy egyszerűsítse szervezeti felépítését és féken tartsa a költségeket a mesterséges intelligenciába irányuló beruházások felfutása mellett - írja a Reuters.
Tovább esik az arany ára
Körvonalazódik egy amerikai–kínai kereskedelmi megállapodás, aminek hatására egyre rosszabb a hangulat az arany piacán.
Figyelmeztet a sztárbefektető: jön a reality check
Cathie Wood, az ARK Invest vezérigazgatója elutasította a mesterséges intelligencia körüli buborék kialakulásának félelmeit, ugyanakkor figyelmeztetett az AI-értékelések lehetséges "reality check"-ére, írta meg a CNBC.
Ralizik a NAP részvénye
Ma tette közzé az első hét hónapi konszolidált üzleti jelentését a NAP Nyrt., kifejezetten erősre sikerült a közlés, a befektetők ugyanis magas forgalom mellett zsákolják a papírt: már 10,2 százalékot ugrott az árfolyam.
Borongós a hangulat Európa tőzsdéin
Kisebb eséssel indul a nap a kontinens vezető tőzsdéin: a DAX fél százalékos esése mellett a CAC 0,3 százalékkal került lejjebb, de a milánói börze is mínuszban van. A brit FTSE 100 azonban 0,1 százalékkal feljebb került.
Tovább menetel a Rába
Nincs megállás a Rába ralijában, a mai napot 9 százalékos ugrással kezdi a magyar tőzsde sztárja, ezzel együtt egy hét alatt már 65 százalékot ralizott a papír. Az OTP után a második legforgalmasabb részvényről beszélünk a magyar tőzsdén.
A Rába ugyan nem kifejezetten védelmi vállalat (jelenleg inkább gépgyártóként lehet leírni), de a 4iG a céget célzó felvásárlási ajánlatában egyértelműen kommunikálta, hogy a Rába katonai járműgyártási kapacitását és mérnöki tudását szeretné beépíteni védelmi portfóliójába.
A 4iG után pedig most elépzelhető, hogy a Rábát is elkezdhették megtalálni a külföldi befektetők. A külföldi szálakat az is erősíti, hogy Jászai Gellért, a 4iG elnöke rendszeresen tárgyal meghatározó iparági szereplőkkel, ez pedig ráirányítja a reflektorfényt a vállalatokra. Végezetül pedig érdemes azt is kiemelni, hogy a ralit fűti némi spekuláció is, ugyanis egy ekkora emelekdést látva több (kis) befektetőben is előjön a kimaradásból való félelem (FOMO), és sokan, gyorsan fel akarnak szállni a Rába-vonatra.
Kisebb pluszban a magyar tőzsde
A BUX index jelenleg 0,1 százalékos pluszban van, a hazai blue chipek közül az OTP stagnál, a Mol papírja 0,4 százalékos mínuszban, a Richteré 0,2 százalékos pluszban van, a Magyar Telekom pedig fél százalékot esett.
Megjelentek a várva várt kriptoszabályok: így lehet legálisan kriptózni Magyarországon
Megjelent közlönyben az a rendelet, amely a magyarországi kriptokereskedési platformok engedélyszerzésének részleteit tartalmazza, így végső soron a legális kriptózás alapjait fekteti le. A hazai kriptósok türelmetlenül várták a szabályokat, ugyanis az engedély nélküli kriptózást elméletben nyár óta börtönbüntetéssel is lehetne sújtani, itthon érvényes engedélyt pedig szabályok hiányában eddig képtelenség volt szerezni. A hazai kriptopiac legnagyobb szereplője a Revolut, amely a szabályozók megtorlásától tartva leállította a kriptokereskedést. Ha teljesítik az előírt szabályokat, újraindulhat a kriptokereskedés a platformon, ennek több százezer kriptós örülhet majd. A fintechek és a bankok versenyéről, a payment piac újdonságairól szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
Bóvli kategóriába sorolták a 70 milliárd dolláros bitcoin-óriást: itt vannak a veszélyek
Az S&P Global hétfőn B- hitelminősítést adott a MicroStrategynek (MSTR), mert üzleti modellje a bitcointartalékokra épül, így magas finanszírozási és likviditási kockázatot hordoz, noha piaci kapitalizációja jelentős és jó a tőkepiaci hozzáférése - írta meg a CoinDesk.
11 év szünet után újabb jegybank ülne fel az aranyvonatra
Több mint egy évtized után először ismét aranytartalékai bővítését mérlegeli Dél-Korea jegybankja - tudósított a Bloomberg.
A Goldman Sachs vezére szerint nincs rendszerszintű kockázat a hitelpiacon
David Solomon, a Goldman Sachs Group vezérigazgatója szerint a közelmúltbeli csődök ellenére sem fenyeget rendszerszintű kockázat a hitelpiacon - közölte a Bloomberg.
Európában kis emelkedés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 1,2 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1,8 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,67 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,29 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,34 százalékot esett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,14 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,23 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,36 százalékkal kerülhet feljebb.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,03 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,04 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma német Gfk lakossági bizalmi indexszel indul a nap, majd euróövezeti inflációs várakozások, USA lakásárak és a Richmond Fed is közzéteszi saját feldolgozóipari indexét.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,0 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 11,6 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 44,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 52,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 544,59
|0,7%
|1,8%
|2,8%
|11,8%
|12,9%
|73,1%
|S&P 500
|6 875,16
|1,2%
|2,1%
|3,5%
|16,9%
|18,4%
|102,8%
|Nasdaq
|25 821,55
|1,8%
|2,7%
|5,4%
|22,9%
|26,9%
|122,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|50 512,32
|2,5%
|2,7%
|11,4%
|26,6%
|33,2%
|115,1%
|Hang Seng
|26 433,7
|1,0%
|2,2%
|1,2%
|31,8%
|28,4%
|6,6%
|CSI 300
|4 716,02
|1,2%
|3,9%
|3,6%
|19,9%
|19,2%
|0,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 308,78
|0,3%
|0,2%
|2,4%
|22,1%
|24,9%
|101,5%
|CAC
|8 239,18
|0,2%
|0,4%
|4,7%
|11,6%
|9,9%
|74,2%
|FTSE
|9 653,82
|0,1%
|2,7%
|4,0%
|18,1%
|17,0%
|68,5%
|FTSE MIB
|42 911,57
|1,0%
|1,2%
|0,6%
|25,5%
|23,4%
|130,0%
|IBEX
|16 000,2
|0,9%
|1,1%
|4,2%
|38,0%
|35,5%
|140,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|105 317
|1,1%
|1,5%
|6,2%
|32,8%
|41,8%
|219,2%
|ATX
|4 682,14
|0,3%
|1,5%
|0,6%
|27,8%
|30,7%
|121,5%
|PX
|2 352,82
|0,0%
|0,4%
|0,9%
|33,7%
|42,8%
|172,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|31 240
|1,2%
|1,9%
|7,4%
|44,0%
|64,2%
|211,2%
|Mol
|2 816
|2,2%
|1,7%
|2,8%
|3,2%
|7,5%
|78,8%
|Richter
|10 440
|0,1%
|0,9%
|6,9%
|0,4%
|-4,2%
|59,0%
|Magyar Telekom
|1 780
|-0,9%
|0,5%
|-1,9%
|39,7%
|65,1%
|421,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|62,13
|-0,2%
|6,5%
|-6,6%
|-14,2%
|-13,7%
|57,7%
|Brent
|65,74
|-0,3%
|7,7%
|-6,2%
|-12,0%
|-13,4%
|59,4%
|Arany
|3 993,63
|-3,1%
|-8,1%
|5,8%
|52,1%
|45,7%
|109,1%
|Devizák
|EURHUF
|388,7250
|-0,3%
|0,0%
|-0,6%
|-5,5%
|-3,8%
|6,5%
|USDHUF
|334,0854
|-0,3%
|0,2%
|-0,1%
|-15,9%
|-10,4%
|8,3%
|GBPHUF
|444,9600
|-0,4%
|-0,6%
|-0,6%
|-10,6%
|-8,3%
|10,2%
|EURUSD
|1,1636
|0,1%
|-0,2%
|-0,5%
|12,4%
|7,4%
|-1,7%
|USDJPY
|152,7700
|0,0%
|1,4%
|2,2%
|-2,8%
|0,5%
|46,3%
|GBPUSD
|1,3328
|0,2%
|-0,7%
|-0,5%
|6,4%
|2,6%
|2,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|114 101
|2,8%
|3,2%
|4,0%
|20,9%
|71,4%
|736,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|3,97
|-0,1%
|0,2%
|-4,6%
|-13,2%
|-6,3%
|411,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,58
|-0,3%
|1,3%
|-4,7%
|9,0%
|12,5%
|-520,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,87
|0,3%
|0,3%
|-0,7%
|3,8%
|-0,1%
|187,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Itt a hatalmas bejelentés: ikonikus márkába száll be az Nvidia, kilőtt az árfolyam!
10 éves csúcson a vállalat részvényei.
Váratlan lépés a bankoktól – ez már a válság első jele?
Egyre gyűlnek a sötét felhők.
Több mint két tucat bűncselekmény elkövetésével vádolják a lengyel minisztert, akár 15 évet is kaphat
A legfőbb ügyész kezdeményezte Zbigniew Ziobro parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését.
Mostantól bárki halászhat a zavarosban – eljött az őrületes shortolás ideje?
Veszélyes kaput nyitnak ki ezzel.
Nagy botrány van kialakulóban: veszélybe kerülhet az orosz leválás
Szerződésszegés történhetett.
Betiltanák az ellenzéket az EU-tagjelölt országban
Az alkotmánybírósághoz fordul a grúz kormánypárt.
Kimondták: nem lehet többé elnök Donald Trump
A Republikánus Pártból érkezett a piros lap.
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
És megérkezett az ingyenes lakáshitel
A 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel megjelenésekor sokan az életük lehetőségét vélték felfedezni a támogatott hitelben. A közszolgálatban dolgozók közül egyes becslések alapján na
Az ország, ahol a nyugdíjas többet keres a dolgozónál
Franciaországban egy átlagos nyugdíjas több pénzt visz haza, mint egy átlagos munkavállaló. A jelenségnek kulturális és történelmi okai vannak, de kemény közgazdasági következményei is, a
Globális minimumadó - itt az első bevallási határidő!
A globális minimumadó (GloBE) kötelezettségeihez kapcsolódóan közeleg az első hazai bevallási határidő. Azoknak a társaságoknak, amelyek üzleti éve megegyezik a naptári évvel, 2025. novemb
Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Cser Tamás, a HOLD vezető részvényportfólió-kezelője beszél arról, hogy The post Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes appeared first on HOLDBLOG.
From Creative Destruction to the Inverted-U: Why Aghion & Howitt's Schumpeterian Program Is Nobel-Worthy
Philippe Aghion and Peter Howitt transformed growth from a black box into a mechanism we can measure and steer; bridged macro theory with micro market structure; and then validated the bridge with credible
Arany vagy bányarészvény: melyikkel jár jobban a befektető?
Vajon mi ér többet: az arany vagy az aranybánya? Lehet-e egyáltalán győztest hirdetni ebben a versenyben? Az elmúlt 20 év adatait megvizsgálva érdekes következtetésekre jutni:... The post Arany
Egyértelmű jelzést kapott Magyarország: elkerülhetetlen a leválás az orosz olajról
A Lukoil döntése irányadó lesz a döntéshozók számára is.
Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?
Érdekes adatok érkeztek a lakáspiacról.
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod