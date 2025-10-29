Megszületett a hét legfontosabb döntése - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék

Kamatot csökkentett a jegybank, lefelé tartanak a tőzsdék. Bár még mindhárom fontos index pluszban van a nyitáshoz képest, a kamatcsökkentés hírére egyelőre lefordulás látható.

A Nasdaq jelenleg 0,5%-os pluszban van,

A Dow Jones emelkedése 0,2%-ra mérséklődött,

míg az S&P már 0,1%-ra adta le az emelkedését.